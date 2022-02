A cura della Redazione

Avrebbero abusato ripetutamente di una donna, che successivamente sarebbe stata anche presa a calci e pugni.

E' raccapricciante quanto accaduto a Foggia, dove i carabinieri hanno arrestato tre giovani di 20 anni, accusati di violenza sessuale di gruppo.

Il fatto si sarebbe verificato il 27 gennaio scorso. I tre sono stati identificati dopo la denuncia sporta dalla vittima, una donna di circa 40 anni.

Si sarebbero conosciuti in un locale, poi, con la forza, gli indagati l'avrebbero fatta salire in auto e qui sarebbe avvenuta la prima violenza.

I tre, non "soddisfattI", l'hanno in seguito condotta in una zona di periferia, al buio e sperduta, fatta scendere dalla vettura e abusato nuovamente di lei. Infine, l'aggressione con calci e pugni.