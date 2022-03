A cura della Redazione

I Finanzieri della Compagnia di Partinico hanno sequestrato 190 dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Nel corso di un controllo presso una farmacia a Terrasini (Palermo) hanno individuato 190 tamponi orofaringei per la ricerca dell’antigene del Covid-19, denominati “Flowflex - Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test”, che presentavano irregolarità in quanto privi dei dati identificativi del produttore e/o distributore, in violazione della normativa nazionale sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti.

I militari hanno inoltre segnalato il titolare della farmacia alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che varia da un minimo di 516 ad un massimo di 25.823,00 euro.