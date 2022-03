A cura della Redazione

Giorno 35 della guerra in Ucraina. Non si arrestano gli attacchi russi sul territorio, nonostante i colloqui di pace in corso.

Nella regione del Luhansk, prese di mira le aree residenziali: ci sarebbero diverse vittime. Ieri sono state evacuate oltre 500 persone.

Nella giornata del 29 marzo, è stato bombardato l'edificio che ospita l'amministrazione regionale di Mykolaiv, sul Mar Nero, non molto distante da Odessa. Sarebbero 12 le vittime e oltre 30 i feriti. Lo ha riferito il Servizio di emergenza Statale. Il sindaco Sergey Senkevich dice che non vi erano militari nella struttura.

Sotto le bombe anche alcune zone nelle vicinanze della capitale di Kiev. Attacchi missilistici notturni contro impianti industriali nella regione di Khmelnytsky., secondo il capo dell'amministrazione regionale.

A Irpin, sono stati uccisi i genitori del Maestro e direttore dell'Opera di Leopoli, Ivan Cherednichenko.

Intanto, lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine riferisce che le truppe russe starebbero abbandonando le postazioni al nord del Paese per concentrarsi ad est, ossia nell'area del Donbass.

Kiev denuncia ancora che i russi sterebbero colpendo obiettivi civili a Chernihiv, Severodonetsk e nella regione di Zhytomyr

Per l'ONU sono 3,9 milioni le persone che hanno lasciato l'Ucraina dall'inizio della guerra, 1.119 i civili uccisi, di cui 99 bambini. La Procura Generale dell'Ucraina parla invece di 145 minori morti.