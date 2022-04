A cura della Redazione

Assalto fallito a un portavalori sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, all'altezza del km 656 in prossimità di Molfetta. I rapinatori, non riuscendo nel colpo, hanno dato alle fiamme due mezzi pesanti e diverse vetture sulle carreggiate nord e sud per garantirsi la fuga e non essere intercettati dalle forze dell'ordine. Tre guardie giurate sono rimaste aggredite e lievemente ferite.

Disagi per gli automobilisti, con il tratto di autostrada tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara chiuso e lunghe code che si sono venute a formare.

Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Stradale - che indaga con la Squadra Mobile -, i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade.

Su quanto accaduto, è intervenuto il presidente nazionale dell'Associazione Guardie Particolari Giurate, Giuseppe Alviti. "A 4 giorni dallo sciopero nazionale della vigilanza privata - ha detto - abbiamo ricevuto ancora oggi un messaggio che la macelleria sociale delle guardie giurate è sempre più in atto. Non possono fare trasporto valori come andassero a distribuire nocciole, c'è bisogno di un ridisegno della normativa vigente sul settore con auto di scorte civetta e chiaramente con armamenti pesanti. Fortuna ha voluto che anche oggi non ci sia scappato il morto".