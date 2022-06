A cura della Redazione

Traffico ferroviario in graduale ripresa sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli. Dopo l'incidente nel pomeriggio del 3 giugno scorso in prossimità di Roma Penestrina nella galleria Serenissima, RFI comunica che "le attività di ripristino, concluse in meno di 48 ore, sono potute avvenire in due step: il primo è iniziato domenica pomeriggio a seguito del dissequestro di una parte dell’area interessata; il secondo da ieri sera quando l’Autorità Giudiziaria ha consentito la rimozione del locomotore sviato liberando così anche la galleria".

Nella mattina di domani, mercoledì 8 giugno, potrà riprendere la normale programmazione dei treni sia tra Roma e Napoli sia nei nodi ferroviari delle due città.

Questo invece il programma di esercizio dei treni regionali in Campania nella giornata di martedì 7 giugno: clicca qui.