A cura della Redazione

Percentuali di affluenza alle urne bassissima per i 5 referendum sulla Giustizia. Il dato nazionale si attesta, alle ore 12, di poco al di sopra del 6,5%.

Ricordiamo che per essere validi, occorre che si rechino alle urne il 50% più uno degli aventi diritto.

Per le Amministrative - si vota in 818 Comuni - il dato nazionale è del 17,8%.

In Campania, per i referendum, siamo intorno al 5%, mentre per le Comunali - 89 Comuni, 13 nella provincia di Napoli - ha votato il 19,99%.