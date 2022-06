A cura della Redazione

Si reca dai carabinieri a Genova (Marassi) per denunciare lo smarrimento del portafogli. Addosso, però, aveva della droga. Così viene arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio..

In manette finisce un 39enne straniero. L'uomo, che si era rivolto ai militari dopo aver perso il portafogli. Durante la compilazione della dichiarazione, il carabiniere che lo stava assistendo sente un forte odore di stupefacente e decide di perquisirlo. Viene così rinvenuto un pezzo di hashish di 50 grammi.

I militari effettuano poi una perquiszione nella sua abitazione e trovano altri 70 grammi della stessa sostanza, numerosi bilancini di precisione e 280 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.