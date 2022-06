A cura della Redazione

Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Senz'altro, quella del Comune veneto era la sfida più significativa in proiezione nazionale. Dopo anni di governo di centrodestra, in partiolare capeggiato dalla Lega, la città dell'Arena cambia e riporta il centrosinistra alla guida dell'Amministrazione. Oltre alle civiche, Tommasi era sostenuto anche da Pd, Europa Verde ed Azione di Calenda.

Tommasi, ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana, e già presidente dell'AssoCalciatori, ha totalizzato al ballottaggio di domenica 26 giugno il 53,4% delle preferenze, battendo l'avversario, nonché sindaco uscente, Federico Sboarina (per lui il 46,6% dei consensi). Centrodestra diviso in questa tornata, con Fratelli d'Italia e Lega che appoggiavano proprio Sboarina, e Forza Italia che invece sostenva Flavio Tosi, già sindaco della città.

Centrosinistra (in alcuni casi con il M5S) che vince anche nelle altre città capoluogo: a Parma con Michele Guerra, Catanzaro con Nicola Fiorita, Alessandria con Giorgio Abonante, Cuneo con Patrizia Manassero, Monza con Paolo Pilotto, Piacenza con Katia Tarasconi. Al centrodestra vanno i Comuni di Gorizia con Rodolfo Ziberna, Lucca con Mario Pardini, Frosinone con Riccardo Mastrangeli, e Barletta con Cosimo Cannito.