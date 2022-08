A cura della Redazione

Maltempo in Sicilia, l'isola di Stromboli in ginocchio. Un nubifragio si è abbattuto nella notte sull'acipelago delle Eolie.

La sitazione più critica proprio a Stromboli, dove colate di fango e detriti si sono abbattute sulle abitazioni e negozi, causando anche problemi lungo le strade cittadine.

La Protezione Civile è al lavoro insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, impegnati nella messa in sicurezza delle aree colpite e degli abitanti e turisti. Ci sarebbe un ferito anche se non grave, le cui condizioni di salute sono in accertamento e non si esclude il trasferimento all'ospedale di Messina.

Danni registrati anche a Lipari, qui risulta allagato il porto di Sottomonastero.

Attualmente in tutta la Sicilia è in vigore l'allerta meteo gialla.