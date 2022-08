A cura della Redazione

Auto contro un gruppo di ragazzi, un ferito grave.

E’ accaduto a Mestrino (Padova), in via Martignon, dove un gruppo di ragazzi fermi nella pista ciclabile, è stato investito da un’auto guidata da un giovane che ha sbandato ed è uscita di strada, saltando il cordolo della pista e centrandoli in pieno.

I ragazzi sono stati trasportati urgentemente all’ospedale ma, fortunatamente, hanno riportato ferite non gravi (contusioni e qualche frattura), tranne uno più grave.

Sul posto, oltre i soccorsi, la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I ragazzi molto probabilmente erano diretti alla sagra di Mestrino.