Il nuovo sovrano d'Inghilterra, Carlo III, sarà proclamato ufficialmente Re nella giornata di domani dall'Accession Council (il Consiglio di Adesione). Per l'incoronazione, invece, bisognerà attendere ancora qualche mese. La cerimonia si svolgerà alle ore 10 (orario di Londra) al Saint James's Palace.

Il Principe di Galles, 73 anni, sale dunque sul trono dopo la morte della Regina Elisabetta II, spentasi a 96 anni. Terrà il suo primo discorso da monarca nel tardo pomeriggio (in Italia saranno le 19) di oggi.

I funerali della sovrana più longeva della storia britannica (ha regnato per sette decenni), e seconda solo per anni sul trono al Re Sole Luigi XIV di Francia, si terranno il 19 settembre prossimo. Il lutto reale durerà, per volere di Re Carlo, fino ai sette giorni sccessivi alle esequie della Regina.

La Casa Reale ha istituito un registro on line dove poter lasciare un messaggio di cordoglio.