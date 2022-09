A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 20 settembre. I casi nelle ultime 24 ore sono 28.395 (ieri 8.259) per complessivi 22.197.658 contagiati totali. Il numero più alto di casi in Lombardia con 5 570. In Campania ci sono stati 2.381 nuovi contagi con un tasso di positività del 15,65%.

Sono 60 i decessi registrati per totali 176.669 vittime. Gli attuali positivi sono 414.067 (-13.155). I dimessi e guariti sono 21.606.922 (+41.480).

Sono 150 i ricoverati in terapia intensiva (-1). Effettuati 207.434 tamponi, con un indice di positività del 13,7% (ieri 12,2%)