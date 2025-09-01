A cura di AdnKronos

Sciame sismico ai Campi Flegrei (Napoli) oggi, lunedì 1 settembre 2025. La scossa più forte, di magnitudo 4.0, è stata avvertita alle 4.55. Ma la terra non ha smesso di tremare da domenica, quando si è verificata una scossa alle 16.10. Da allora se ne sono susseguite diverse, di magnitudo da 2.0 all'ultima più forte di stamattina.