Sciame sismico ai Campi Flegrei (Napoli) oggi, lunedì 1 settembre 2025. La scossa più forte, di magnitudo 4.0, è stata avvertita alle 4.55. Ma la terra non ha smesso di tremare da domenica, quando si è verificata una scossa alle 16.10. Da allora se ne sono susseguite diverse, di magnitudo da 2.0 all'ultima più forte di stamattina.
Terremoto ai Campi Flegrei, nuova forte scossa di magnitudo 4
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata