A cura di AdnKronos

Tragedia a Corleone, Palermo, dove una donna, Lucia Pecoraro di 78 anni, ha prima ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. Sul luogo i carabinieri che conducono e indagini. Il medico legale e il pm di turno sono attesi a breve. La donna aveva perso il marito da poco. E' stata la vicina di casa di Lucia Pecoraro a dare l'allarme: la donna ha ucciso la figlia 47enne, Giuseppina Milone, gravemente autistica, strangolandola.

"Sconvolti", parla il sindaco di Corleone

"Siamo sconvolti per questa tragedia. C'è tanta commozione di tutta la nostra comunità per quello che è successo in paese. La famiglia Milone era conosciuta da tutti, persone buone". Così il sindaco di Corleone Walter Rà dopo avere appreso la notizia.