A cura di AdnKronos

Quinto giorno di guerra in Iran, oggi 4 marzo. Continuano gli attacchi di Usa e Israele a Teheran mentre la crisi si estende anche agli altri Paesi del Golfo. La giornata si apre con una ondata di raid israeliani in diverse città libanesi - i morti, secondo i media statali, sarebbero almeno 11 - e l'annuncio dei Pasdaran sul "controllo totale" dello Stretto di Hormuz. Dal consigliere di Khamenei quindi il messaggio agli Usa dalla tv di Stato: "Pronti a guerra prolungata, non negozieremo".

E dopo che Israele ha abbattuto in mattinata un caccia di Teheran, un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Nella giornata di oggi, l'Iran ha intanto attaccato anche il Kuwait con una serie di raid. Nel frattempo in Sri Lanka sono oltre 100 i dispersi e 32 i feriti dopo un attacco a una nave iraniana: recuperati alcuni corpi. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha reso noto che un sottomarino americano ha affondato la nave iraniana 'Soleimani' nell'Oceano Indiano con un siluro: "E' la prima volta che accade dalla Seconda Guerra Mondiale".