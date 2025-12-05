A cura di AdnKronos

E' tornata a casa nella notte a Nardò, in provincia di Lecce, Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dal 24 novembre scorso e ritrovata viva in uno stanzino accanto a una mansarda sempre nella cittadina salentina, a pochi metri dalla sua abitazione.

La giovane, accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri che erano riusciti a rintracciarla dopo aver sottoposto a interrogatorio l'amico Dragos Gheromescu e aver perquisito la mansarda dove quest'ultimo vive, è stata visita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dai sanitari. Poi ha potuto rientrare in famiglia.

Ancora da chiarire le circostanze della scomparsa: fra le ipotesi al vaglio un sequestro o un allontanamento volontario. Secondo quanto avrebbe detto Gheormescu ai carabinieri, sarebbe stata lei a organizzare tutto. Una versione che sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana.

'Il fratello: "Investigatori capiranno cosa è successo"

"Non vogliamo ancora pressarla e stressarla, vogliamo aspettare che sia lei a decidere di parlare perché non sappiamo fisicamente ancora come sta", ha detto Vladimir ai giornalisti che gli chiedevano se la giovane abbia spiegato se sia stata una sua idea quella dell'allontanamento. "Gli investigatori stanno facendo il loro dovere per capire nello specifico cosa sia successo", ha proseguito.

"Faranno le loro indagini e ricerche per comprendere cosa effettivamente sia successo in quella mansarda. Quando mi ha visto mi ha abbracciato, era spaventata ovviamente", ha affermato parlando del ritrovamento nella mansarda in cui abita l'amico. "Fisicamente stava un po' giù. Mi ha riconosciuto. Poi a tempo debito, quando si sentirà meglio, parlerà". Circa il momento in cui si è sparsa la notizia che riferiva del ritrovamento del cadavere , ha detto: "Mi è cascato il mondo in quel momento".

"Oggi ci siamo svegliati con un sorriso. Come ha detto mio padre ieri è stato un regalo di Natale anticipato. Tatiana sta riposando, sta bene. Ha bisogno della vicinanza della famiglia", ha detto Vladimir. "Volevo ringraziare - ha aggiunto - il comando della Stazione dei carabinieri di Nardò, il comandante della Stazione, il colonnello che ha lavorato molto sulle indagini per mia sorella, a tutta l'Arma dei carabinieri che ha lavorato, giorno dopo giorno senza sosta come se stessero cercando la loro figlia. Un ringraziamento alla popolazione di Nardò che abbiamo visto non ci ha mai abbandonato".

Dalla scomparsa al ritrovamento

Tatiana era scomparsa da Nardò dalla sera del 24 novembre. L'amico 30enne che era stato l'ultimo a vederla. Ieri la svolta con il ritrovamento della 27enne in uno stanzino attiguo alla mansarda dove vive Dragos Gheormescu. Secondo quanto si apprende da fonti investigative la permanenza in quel locale potrebbe non essere stata forzata.

Il 30enne, poco prima del ritrovamento, era stato portato in caserma dai carabinieri. A lui Tatiana avrebbe detto di essere intenzionata a partire verso Brescia dove però non è arrivata. La ragazza non è rientrata nella sua abitazione.

"E' stato un regalo di Natale. L'abbiamo ritrovata sana e salva. C'è suo fratello con lei", ha detto commosso il padre, Rino Tramacere, ai giornalisti assiepati davanti alla casa di Nardò, dove vive insieme alla moglie Ornella e alla figlia.