A cura di AdnKronos

E' stata trovata viva Tatiana Tramacere la ragazza scomparsa da Nardò dalla sera del 24 novembre. A quanto si apprende la 27enne era sequestrata in uno stanzino attiguo alla mansarda dove vive Dragos, l'amico 30enne che era stato l'ultimo a vederla. La giovane sarebbe in buone condizioni.

L'uomo, poco prima del ritrovamento, era stato portato in caserma dai carabinieri. A lui Tatiana avrebbe detto di essere intenzionata a partire verso Brescia dove però non è arrivata. La ragazza non è rientrata nella sua abitazione.

Secondo quanto riferito dal comandante provinciale dei carabinieri di Lecce Andrea Siazzu ai giornalisti, il 30enne "al momento non è in stato di fermo". I carabinieri oggi avevano sequestrato il telefono cellulare del giovane. L'uomo è indagato per istigazione al suicidio.

L'applauso della folla

Al momento dell'annuncio che Tatiana era viva è scattato l'applauso della folla assiepata davanti all'abitazione dell'amico dove i carabinieri si erano recati per accertamenti. Sul posto anche i sanitari del 118 per assicurarsi delle condizioni della giovane.

''Non so come spiegare la gioia che provo in questo momento. Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa da Nardò da oltre dieci giorni, è stata ritrovata viva e sta bene'', ha detto il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, in un messaggio sui social. Nei giorni scorsi aveva rivolto un appello a chiunque potesse dare notizie utili al ritrovamento. ''Il mio primo pensiero va a lei e alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno vissuto giorni di angoscia interminabili - ha detto - A loro va l'abbraccio mio personale e di tutta la comunità di Nardò. Un grande grazie a tutti coloro che in questi giorni non si sono mai arresi. Adesso è importante rispettare Tatiana e i suoi cari, garantire serenità e lasciare che le autorità competenti chiariscano ogni aspetto della vicenda. Nardò tira un sospiro di sollievo. Siamo felici''.