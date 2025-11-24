A cura di AdnKronos

6 minuti fa

Affluenza in netto calo

Affluenza in netto calo nelle elezioni regionali in Puglia e Veneto. In Puglia è stata del 41,83%. La percentuale è in calo rispetto al 56,43% della precedente tornata elettorale. In Veneto affluenza definitiva 44,64%, in calo di oltre 16 punti.

I primi exit poll

Urne chiuse in Veneto, Campania e Puglia per le elezioni regionali 2025 che si sono svolte tra ieri e oggi, domenica 23 e lunedì 24 novembre. Secondo i primi exit poll, nettamente avanti Roberto Fico in Campania, Alberto Stefani in Veneto e Antonio Decaro in Puglia.

In attesa dei risultati, il quadro si delinea con exit poll e proiezioni sui duelli per la carica di governatore nelle 3 regioni.

Campania, entusiasmo al comitato per Fico

I primi exit poll, alla chiusura delle urne per le regionali in Campania, sono stati accolti con entusiasmo dalle parti del quartier generale del comitato elettorale di Roberto Fico, candidato del campo progressista ed esponente del Movimento 5 stelle. I venti punti di distacco, fotografati dai sondaggi, sono stati salutati con molto favore dai deputati pentastellati Gilda Sportiello e Antonio Caso, e il segretario regionale del Pd, Piero De Luca, assieme al deputato Marco Sarracino.

In Campania c’è un sostanziale testa a testa tra Pd (16,5%-20,5%) e Fratelli d’Italia (14,5-18,5%). Tra le altre forze politiche il Movimento 5 Stelle probabilmente sopra il 10%.

Cirielli per ora non commenta

"Verrò a commentare quando ci saranno i primi dati seri'". Ha salutato così i cronisti il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, pochi secondi dopo i primi exit poll che danno largamente avanti il suo avversario, Roberto Fico. Sono presenti al quartier generale di Cirielli il senatore di FdI, Sergio Rastrelli e la deputata del partito Marta Schifone.