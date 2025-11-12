A cura di AdnKronos

Un bambino di appena due anni è morto oggi, mercoledì 12 novembre, nel cortile di un asilo nido a Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo.

L'ipotesi sull'incidente

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero, durante un momento di gioco all'aperto. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell'accaduto, ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l'elisoccorso Pegaso, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino sono stati purtroppo vani. I carabinieri hanno transennato l'area per consentire i rilievi e stanno conducendo le indagini per chiarire con precisione la dinamica della tragedia. La comunità locale è sotto choc per l'accaduto, mentre il personale della scuola e i genitori cercano di affrontare l'immenso dolore della loro perdita.