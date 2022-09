A cura della Redazione

Ilaria Cucchi senatrice della Repubblica. La sorella di Stefano, morto a seguito di un violento pestaggio da parte dei carabinieri dopo il suo arresto nel 2009, è stata eletta nel collegio uninominale Toscana 04 (Firenze) con il 40% delle preferenze.

Era sostenuta dalla coalizione di centrosinistra e candidata tra le fila dell'Alleanza Verdi-Sinistra.

"Era il 3 novembre 2009. Mi trovavo in Senato per ascoltare il Ministro Alfano che era stato chiamato a riferire su come e perché fosse morto Stefano Cucchi, quando era in stato di arresto, nelle mani dello Stato. Momenti terribili - scrive su Facebook la neo senatrice subito dopo la conferma della sua elezione -. Ora tornerò lì da senatrice. Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me. So che è fiero di me e che mi sta dicendo che dovrò mantenere le promesse fatte a coloro che hanno avuto fiducia in me. Dovrò continuare ad essere la voce degli ultimi".