Elezioni politiche 2022, definita la composizione del Senato. Pubblicati infatti i risultati definitivi dello spoglio sul sito del Viminale. Effettuato anche il riparto in ragione del sistema proporzionale.

Il centrodestra elegge 112 senatori (lametà dei quali, 56, eletti nei collegi uninominali), il centrosinistra 39 (5 nei collegi uninominali), il M5S 28 (5 nei collegi uninominali), il terzo polo Calenda-Renzi 9, 1 infine per la lista De Luca Sindaco d'Italia - Sud chiama Nord. La maggioranza è di 101 senatori.

Il centrodestra raccoglie il 44% delle preferenze, il centrosinistra il 26%, i 5 Stelle il 15,5%, Calenda-Renzi il 7,7%.

Tra i partiti si impone Fratelli d'Italia con il 26%, a seguire il Pd con il 18,96%. Quasi appaiate Lega e Forza Italia, rispettivamente all'8,85% e 8,27%. L'Alleanza Sinistra-Verdi si ferma al 3,5%.

Non ancora definitivi i dati relativi al voto degli italiani all'estero. Al momento sono 3 i senatori eletti tra le fila del Pd e 1 nel MAIE (Movimento Associativo Italiano all'Estero).

CAMPANIA

In Campania sono 8 i senatori del M5S eletti (4 nei collegi uninominali), 7 quelli del centrodestra (3 nei collegi uninominali), 2 per il centrosinistra, entrambi del Pd), e 1 per il terzo polo Calenda-Renzi, per un totale di 18 senatori.