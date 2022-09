A cura della Redazione

Ultimato lo spoglio delle schede per le elezioni politiche 2022. Definito anche il riparto dei parlamentari in ragione del sistema proporzionale (2/3).

I dati ufficiali diffusi dal Ministero dell'Interno (per la Camera dei Deputati) vedono il centrodestra affermarsi con il 43,79% dei concensi; il centrosinistra si ferma al 26,13%, il M5S al 15,43%, il terzo polo Calenda-Renzi al 7,79%. Non supera la soglia del 3% +Europa, davvero per poco (2,83%). La lista di cui fa parte Emma Bonino ha annunciato di voler chiedere il riconteggio delle schede. La lista di Luigi Di Maio - Impegno Civico - racimola lo 0,6%.

Tra i partiti, Fratelli d'Italia è il più votato con il 26% delle preferenze. Il Pd si ferma di poco al di sopra del 19%. La Lega supera al fotofinish Forza Italia (8,77%-8,11%). Il M5S raggiunge il 15,4%. L'Alleanza Sinistra-Verdi tocca il 3,63%.

Per quanto riguarda i partiti minori, Italexit di Paragone ottine l'1,9% dei voti, Unione Popolare di de Magistris l'1,43%. Tra questi, la lista De Luca Sindaco d'Italia - Sud chiama Nord, fondata dall'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, con lo 0.46% riesce a portare un deputato in Parlamento, eletto nel collegio uninominale Sicilia 2 - P06 (Messina).

Nel complesso, il centrodestra può contare su 114 deputati eletti con il sistema proporazionale (69 FdI, 23 Lega e 22 Forza Italia) e 121 eletti nei collegi uninominali, in totale sono 235.

Il centrosinistra manda a Montecitorio 80 rappresentanti: 12 eletti nei collegi uninominali e 68 col proporzionale (57 Pd e 11 Alleanza Sinistra-Verdi).

Il M5S avrà una pattuglia di 51 deputati, di cui 41 eletti col proporzionale.

Il terzo polo, l'asse Calenda-Renzi, avrà 21 deputati eletti tutti col proporzionale.

Un deputato, come detto, per la lista De Luca Sindaco d'Italia.

Sono 3 i deputati, infine, per la SVP, il partito autonomista del Sud Tirolo.

Per quanto riguarda i voti degli italiani all'estero, il Pd elegge 4 deputati con il 28,2% delle preferenze, Lega-FdI-Forza Italia 2 (26%), il M5S 1 (8,6%), così come 1 è il deputato del MAIE (Movimento Associativo Italiani all'Estero) con il 13% dei consensi.

CAMPANIA

Sono 38 i deputati eletti in Campania. Il M5S ne conta 16 (di cui 7 eletti nei collegi uninominali), il centrodestra 15 di cui 7 eletti nei collegi uninominali, il centrosinistra 5, il terzo polo 2.