A cura della Redazione

Maxi operazione in tutta Italia della Polizia di Stato contro la pedopornografia on line. L'inchiesta è condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Le indagini dei poliziotti della Polizia Postale di Napoli e dal C.N.C.P.O. - Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma - ha portato all’emissione di numerosi decreti di perquisizione nei confronti di numerosi soggetti gravemente indiziati di detenzione e commercio di materiale realizzato mediante sfruttamento di minori.