A cura della Redazione

Maestra muore mentre fa lezione in classe colta da malore.

E’ accaduto a Villa Bartolomea (Verona). La docente si chiamava Giovanna Fabrica, 44 anni, e insegnava alla primaria "Carlo Ederle". Originaria di un paesino in provincia di Agrigento, Naro, la donna si è accasciata a terra colta da un malore mentre stava svolgendo la sua lezione in classe.

Un collega ha provato a praticare prima il massaggio cardiaco e poi le manovre di rianimazione con il defibrillatore in dotazione della scuola. Dopo un quarto d’ora di manovre, sono arrivati i soccorsi: prima un’ambulanza e poi l’elisoccorso di Verona Emergenze, che è atterrato nel campo da calcio vicino all’istituto. Purtroppo, però, per l’insegnante non c'è stato nulla da fare.

Grande commozione nei paesini dove la maestra è nata (Naro) e dove si era trasferita per poter insegnare (Villa Bortolomea).