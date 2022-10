A cura della Redazione

Forte scossa di terremoto appena al largo della costa ionica della Calabria, con epicentro nei pressi di Catanzaro.

Le strumentazioni dell'INGV l'hanno localizzata a 36 km di profondità alle ore 00.44 di giovedì 13 ottobre, con una magnitudo 4.4.

La Protezione Civile regionale riferisce che non ci sono state conseguenze. Tanti i cittadini che hanno avvertito il sisma.

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole per oggi. "Non abbiamo notizie di danni a cose o persone - ha scritto su Facebook -. La paura ovviamente è stata tanta ma voglio rassicurare tutta la città. Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione".