A cura della Redazione

Tragedia scongiurata a Cagliari, dove nella tarda serata di ieri (erano circa le 22) è crollata su se stessa l'Aula Magna dell'Università, in via Trentino.

Subito sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno scavato tra le macerie e messo in sicurezza l'area. Grazie soprattutto al fatto che il cedimento strutturale si è verificato in orario di chiusura dell'edificio, non ci sono stati feriti né vittime.

Sono stati gli stessi vigili del fuoco ad annunciarlo, nel corso della notte impiegate le squadre USAR (ricerca e soccorso) e cinofile.

Indagini sono in corso per capire cosa abbia provocato il crollo.

"Stiamo lavorando da stanotte per accertare le cause dell'accaduto - spiega il rettore Francesco Mola -, in piena collaborazione con le autorità competenti. Possiamo confermare che al momento del crollo le aule erano vuote e pertanto non ci sono stati feriti”.

L'Ateneo ha disposto intanto la sospensione fino a venerdì, e per tutta la prossima settimana, di alcuni corsi (lauree triennali e magistrali) che si svolgeranno in modalità on line. Chiusa anche la Biblioteca "Dante Alighieri".