A cura della Redazione

Problemi da questa mattina sulla app di messaggistica istantanea Whatsapp. Il servizio è fuori uso per molti utenti: in alcuni casi i messaggi non vengono proprio spediti e recapitati al mittente, in altri compare solo la spunta di invio ma non di ricezione.

L’azienda di Mark Zuckerberg gestisce oltre a Whatsapp anche Instagram e Facebook. Su Twitter è comparso da poco in trend topic l’hashtag #Whatsappdown. Tantissimi utenti in queste ore stanno segnalando le problematiche riscontrate con l’app (che anche in questo istante non sembra voler funzionare) e con la sua versione desktop.

Il problema è iniziato poco dopo le ore 8 di martedì 25 ottobre quando la rotellina nella schermata in alto ha preso a girare a vuoto senza a non trovare più segnale. Il maggior numero di segnalazioni arriva in questi minuti da città come Torino, Milano, Roma, Napoli, Bologna, Perugia, Bari.

Come è logico pensare i tecnici sono già al lavoro per risolvere questo problema: “Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile“, ha fatto sapere un portavoce di WhatsApp.