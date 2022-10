A cura della Redazione

Esplosione in una abitazione in località Torre a Lucca. I vigili del fuoco sono sul posto per scavare tra le macerie e mettere in sucrezza l'area.

Tra i detriti della palazzina venuta giù a causa della deflagrazione, forse provocata da una fuga di gas, è stata rinvenuta e salvata una donna incinta.

Si cerano altri "3 possibili dispersi", riferiscono i vigili del fuoco. Sarebbe rimasta coinvolto anche un secondo edificio limitrofo.