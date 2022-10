A cura della Redazione

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre torna l'ora solare.

Alle ore 3, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di 60 minuti.

Ciò significa che si dormirà un'ora in più ma vi sarà anche un'ora di luce in meno durante il giorno, approssimandoci ormai all'inverno nonostante le temperature siano miti, con conseguenti ripercussioni anche sul consumo energetico e, di rimando, sulle bollette. Il che, di questi tempi, con i rincari di elettricità e gas, non è che sia una buona notizia.

L'ora legale tornerà in vigore domenica 26 marzo 2023.