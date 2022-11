A cura della Redazione

"Tanta paura. E' stato l’evento sismico più forte degli ultimi 100 anni nel nostro territorio". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, da Bruxelles dove si trovava per impegni istituzionali, parla del terremoto verificatosi stamattina al largo della costa marchigiana. Un sisma potente con epicentro in mare, magnitudo 5.7, seguito da uno sciame sismico tuttora in atto, a una trentina di chilometri proprio da Pesaro, avvertito un po' ovunque nell'area centro-nord-orientale dell'Italia.

"Per fortuna dopo i primi controlli avviati non risultano danni a persone, mentre stiamo mettendo in atto sopralluoghi di grande approfondimento sismico innanzitutto sugli edifici scolastici - dice Ricci -. Per garantire una maggiore sicurezza e terminare le verifiche abbiamo di conseguenza deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado anche per il giorno di giovedì 10 novembre".

Infine, "abbiamo anche fatto verifiche sul Vitrifrigo Arena e non sono risultati problemi. La partita Italia-Spagna di basket e gli eventi preparatori sono quindi confermati", ha concluso il primo cittadino.