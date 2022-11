A cura della Redazione

Una transessuale è stata trovata morta oggi a Roma in un appartamento di via Durazzo, nel quartiere Prati.

La trans, in base a quanto si apprende, sarebbe stata uccisa da una coltellata. Sul fatto indaga la polizia.

Sempre a Prati questa mattina due donne di nazionalità cinese sono state trovate morte in via Augusto Riboty a Roma, nel quartiere Prati. A dare l'allarme è stato il portiere dello stabile dopo avere trovato sul pianerottolo una donna con gli indumenti sporchi di sangue. L'altra si trovava all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile che è entrata all'interno dell'appartamento individuando la seconda vittima. Le indagini sono ancora in corso. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se tra i due fatti ci siano collegamenti.