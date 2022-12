A cura della Redazione

Si chiamava Fabio Antonio Altruda il pilota dell'Aeronautica Militare morto ieri a seguito dello schianto del velivolo su cui viaggiava, al rientro alla base del 37o Stormo di Trapani.

L'aereo, un Eurofighter impegnato in addestramento, è precipitato al suolo per cause ancora da accertare e sulle quali l'Aeronautica ha aperto una inchiesta. L'impatto non ha provocato danni a persone o cose dal momento che il "caccia" si è schiantato su un fondo agricolo a circa 5 miglia a sud-est dalla base.

Altruda, 33 anni, originario di Caserta, aveva il grado di capitano e vantava diverse centinaia di ore di volo.

Cordoglio ai familiari dell'ufficiale è stato espresso dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale Luca Goretti, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, a nome di tutte le Forze Armate, l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.