E' morto a Roma Lando Buzzanca. L'attore, in equilibrio tra il cinema più serio con autori come Germi e Lattuada, e la commedia sexy all'italiana dei primi anni Settanta. 87 anni, era ricoverato presso il policlinico Gemelli.

Il mese scorso il medico di Buzzanca, Fulvio Tomaselli, aveva denunciato il decadimento dell'attore nella Rsa in cui era ricoverato: "Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 115. Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha perso 25-30 chilogrammi". (ANSA)