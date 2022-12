A cura della Redazione

Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, a Vitorchiano, in provincia di Viterbo. Questa mattina, un treno ha travolto un'auto che stava attraversando i binari, trascinandola per diverse centinaia di metri.

Sono 4 le persone rimaste coinvolte, tutte erano a bordo del veicolo: si tratta di due adulti e due bambini, rimasti feriti e condotti in ospedale per gli accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto i vigili del fuoco per la rimozione della vettura, i soccorsi, le forze dell'ordine e la Polizia Locale.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto, in particolare cosa abbia determinato la presenza della vettura sul percorso di transito del convoglio. Forse un malfunzionamento del passaggio a livello.