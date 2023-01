A cura della Redazione

Un lupo nuota accanto alla barca di pescatori in un mare relativamente poco profondo tra la penisola greca e Pelion.

Sono immagini incredibili e rarissime quelle riprese da alcuni pescatori greci con un telefonino durante una battuta di pesca al largo delle coste di Trikeri di Magnesia nel golfo di Pagasitikos. I pescatori non credevano ai loro occhi, mentre uno di loro girava un video, un altro si chiedeva se la creatura che vedevano navigare accanto a loro fosse davvero un lupo.

“Potrebbe non essere la cosa più comune da vedere - rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”- ma i lupi possono nuotare fino a 8 miglia grazie alle piccole ragnatele tra le dita dei piedi. Infatti, la velocità che possono sviluppare in mare è più che impressionante poiché raggiungono i 50-60 chilometri all'ora. Peraltro, secondo gli esperti, questa è una specie unica di lupi che può nuotare per ore, cercando il cibo in zone dove ci sono anche pecore e capre che si trova principalmente in America Latina. I lupi nuotano da un'isoletta all'altra e cercano il loro cibo, come animali marini. Il 90% di loro si nutre esclusivamente di pesce. Tuttavia, ce ne sono parecchi che possono nuotare fino a 12 chilometri dalla riva più vicina, all'interno dell'arcipelago, per cercare carne”.

GUARDA IL VIDEO