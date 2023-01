A cura della Redazione

Pesanti disagi per i titolari di account di posta elettronica Libero e Virgilio.

Dalla mezzanotte scorsa è in pratica impossibile accedere alle mail. Criticità che colpiscono sia i privati cittadini ma soprattutto i professionisti e le aziende, per i quali è preclusa ogni forma di ricezione ed invio di messaggi per lavoro.

Lo staff riferisce di un "disservizio all’interno del nostro data center", in sostanza l'infrastruttura dei servizi web, e che il guasto è in via di risoluzione.