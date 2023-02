A cura della Redazione

Si conferma bassissimo il dato dell'affluenza alle urne in occasione delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia, come già era emerso nel primo giorno di votazioni di domenica 12 febbraio.

Al voto, nelle due regioni, si sono recati, tra domenica e lunedì (i seggi hanno chiuso alle 15) poco meno del 40% degli aventi diritto (39,81), a fronte del 73% della scorsa tornata elettorale nel 2018 (in quell'occasione si votò solo la domenica).

Nel Lazio e in Lombardia, l'affluenza è stata pari, rispettivamente, al 37,2% (66,5 nel 2018) e al 41,6% (73,8 nel 2018). Ben oltre la metà dei cittadini ha dunque disertato l'appuntamento elettorale.

In entrambe le regioni, stando alle prime proiezioni, si prospetta una affermazione del centrodestra, con i candidati Francesco Rocca (Lazio) e Attilio Fontana (Lombardia) nettamente in vantaggio sugli avversari.