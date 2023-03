A cura della Redazione

A Castel Volturno, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope un 41enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo, in auto con altri due stranieri, è stato fermato da una pattuglia dell'Arma per un controllo alla circolazione stradale. Sceso dalla vettura, invece di mostrare le credenziali richieste ha tentato una fuga durante la quale ha provato a liberarsi di un calzino, estratto dalla tasca dei pantaloni, lanciandolo verso il ciglio della strada.

Inseguito, è stato poi raggiunto e bloccato. I militari, recuperato il calzino, hanno scoperto che al suo interno vi erano 41 dosi di cocaina per un peso complessivo di 14 grammi, 24 dosi di crack (5 grammi in tutto), 53 dosi di eroina (22 grammi complessivi), 6 ovuli contenenti eroina per un peso di 36 grammi.

All’interno della vettura, invece, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti la somma contante di 11.665 euro, 4 telefoni cellulari e 3 sim. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.