A cura della Redazione

E' di due morti il bilancio, speriamo definitivo, dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'Emilia Romagna.

Dopo il decesso di un anziano a Castel Bolognese, nel Ravennate, travolto dalla furia del torrente Senio, esondato, mentre era in bicicletta, dai vigili del fuoco giunge la conferma di un'altra vittima. Si tratta di un uomo che risultava disperso a seguito della frana che ha spazzato via la sua abitazione a Fontanelice, in provincia di Bologna.

Il corpo senza vita è stato individuato e recuperato. "Al momento non si hanno ulteriori segnalazioni di dispersi", fanno sapere i vigili del fuoco.

In una nota, la Protezione Civile emiliana rende noto che sono "numerose le evacuazioni: la più significativa a Faenza, 250 persone, poi Castel Bolognese e Conselice, circa 60 ciascuna, più altre con numeri inferiori. Intanto, dopo ben 48 ore di pioggia ininterrotta, le precipitazioni - queste le previsioni - sono in esaurimento".

La situazione è critica soprattutto nel Bolognese e nel Ravennate. "Permane allerta rossa fino alla mezzanotte di domani nelle aree centro orientali della regione, in particolare nel Bolognese e in Romagna, a causa degli estesi allagamenti presenti e delle criticità idrauliche e idrogeologiche. Sul resto della regione, allerta arancione sull’Appennino riminese; gialla nell’Appennino tra Reggio e Modena, nella pianura modenese e nel Ferrarese".

RFI intanto informa che la circolazione ferroviaria è sospesa sulle seguenti tratte: linea Bologna - Rimini, tra Forlì e Faenza; linea Castelbolognese - Ravenna (intera tratta); linea Faenza - Ravenna (intera tratta), linea Rimini - Ferrara, tra Ravenna e Lavezzola

"Riprogrammata l'offerta ferroviaria, al momento non ci sono previsioni per la riattivazione del servizio", si legge in un comunicato.