E' critica la situazione in Emilia Romagna a causa di un'ondata di maltempo che sta flagellando la regione, dove è in vigore un'allerta rossa.

I vigili del fuoco hanno compiuto più di 400 interventi tra ieri sera e stamattina. Interessate in special modo le aree delle provincie di Bologna e Ravenna. In arrivo team e reparti anche da altre regioni. Impegnati anche i velivoli del Corpo per monitorare la situazione dall'alto, che appare drammatica.

Le criticità sono legate principalmente alle esondazioni degli affluenti del Reno. Molti i corsi d'acqua che hanno infatti rotto gli argini, in particolare il Lamone a Faenza, dove sono state evacuate alcune abitazioni. Evacuazioni anche a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti. Nel Ravennate è esondato il Sillaro, allagando in pratica tutte le zone circostanti, soprattutto terreni agricoli. Danni provocati anche dall'Idice.

Diverse anche le frane. A Fontanelice, nel Bolognese, è crollata un'abitazione a seguito di un violento smottamento del terreno, intriso d'acqua. Una persona risulterebbe dispersa. Ci sarebbe anche una vittima, un uomo di 80 anni, a Castel Bolognese (RA). Sarebbe stato travolto dalle acque del Senio.

Sono centinaia le persone evacuate, scuole chiuse in molti Comuni. Circolazione ferroviaria quasi paralizzata sulla linea Bologna-Firenze