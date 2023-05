A cura della Redazione

Paura a Milano, in zona Porta Romana, pieno centro città. Un'esplosione ed un incendio, stando a quanto si apprende, avrebbero avuto origine da un furgone parcheggiato in strada che trasportava bombole d'ossigeno destinate ad una farmacia della zona. Verosimilmente sono state queste a deflagrare per poi generare le fiamme. Una decina i veicoli coinvolti, molti dei quali andati completamente distrutti, oltre a due appartamenti e la stessa farmacia, ubicati nello stesso stabile.

Evacuati diversi residenti della zona ed una scuola materna situata nelle vicinanze.

Sul posto forze dell'ordine, soccorsi e vigili del fuoco, insieme al magistrato di turno. Si registra un ferito, pare in modo non grave: sarebbe il conducente del veicolo da cui sono partite le fiamme. Un'altra persona avrebbe riportato un'ustione alla mano.