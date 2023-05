A cura della Redazione

"Sciacalli" in azione nelle aree alluvionate dell'Emilia Romagna. La Polizia ha arrestato un uomo e una donna a Ravenna nel corso di un servizio di controllo predisposto proprio per scongiurare episodi di sciacallaggio.

I due si sono presentati ad una coppia di anziani offrendo loro disponabilità, come volontari, per rimuovere il fango dalla loro abitazione ma hanno approfittato della situazione per rubare circa 6mila euro.

I malcapitati, appena si sono accorti della mancanza del denaro, hanno chiesto aiuto ai poliziotti presenti nelle zone devastate dalla pioggia e dalle inondazioni per garantire la sicurezza dei cittadini.

Gli agenti, con le poche informazioni descritte dai derubati, sono riusciti a rintracciare i due ladri, arrestandoli, e a restituire il denaro sottratto.