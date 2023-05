A cura della Redazione

E' di 4 morti il bilancio di una tragedia consumatasi nel Lago Maggiore. Una barca, con 23 persone a bordo, si è ribaltata a causa del maltempo nella serata di ieri, in località Lisenza, frazione del Comune di Sesto Calende (Varese).

L'house boat, che trasportava turisti, è stata travolta da un temporale e poi da una tromba d'aria formatasi nella zona, capovolgendosi.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo i superstiti, insieme a Guardia Costiera e Carabinieri. Alcuni naufraghi sono stati recuperati da altri natanti in zona, altri hanno raggiunto a nuoto la terraferma.

Sono 19 in tutto le persone sfuggite alla morte, alcune delle quali ricoverate in ospedale le cui condizioni però non destano preoccupazioni.

I morti sono un israeliano, una russa e due italiani, un uomo e una donna. Tre corpi sono stati recuperati nella notte, quello della quarta vittima stamattina.

Sull'accaduto indaga la Procura di Busto Arsizio. I vigili del fuoco sono ora impegnati nel recupero del relitto.