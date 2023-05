A cura della Redazione

Allo stadio con 21 dosi di cocaina, tifoso della Roma denunciato. La Polizia ha fermato un 43enne romano, giunto a Firenze per assistere al match contro la Fiorentina dell'ultima giornata di campionato appena disputata.

Durante i controlli al "FranchI", all'atto dell'ingresso allo stadio, gli agenti gli hanno trovato la droga nascosta negli slip

Il Questore di Firenze, Maurizio Auriemma, oggi ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del DASPO, che gli verrà notificata nei prossimi giorni. Il tifoso per tre anni non potrà assistere alle manifestazioni sportive in tutta l'Unione Europea.