Papa Francesco ricoverato nuovamente al "Gemelli" di Roma. Il Pontefice - come si apprende dalla Sala Stampa vaticana - dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico "di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi”. L’operazione, che verrà effettuata nel primo pomeriggio nel nosocomio romano, è stata "concertata nei giorni scorsi dall'équipe medica che assiste il Santo Padre, e si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”, fa sapere il capo Ufficio Stampa Matteo Bruni.

Questa mattina il Papa, 86 anni, ha tenuto regolarmente l'udienza generale, all'inizio della quale ha venerato le reliquie di santa Teresina del Bambin Gesù, santa a cui è particolarmente devoto, deponendo davanti all'urna una rosa bianca. Al termine si è fermato, come di consueto, a salutare i fedeli e gli sposi novelli, lasciando la piazza poco prima delle 11.

Ieri Bergoglio era stato proprio al "Gemelli" per controlli clinici, evidentemente legati proprio all'intervento che dovrà subire.

Si tratta del terzo caso di ricovero di Sua Santità al Policlinico della Capitale. Nel marzo scorso, infatti, il Papa era stato colpito da una bronchite infettiva, dimesso dopo appena due giorni. Nel 2021, il Sommo Pontefice fu operato per una "stenosi diverticolare sintomatica del colon".