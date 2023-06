A cura della Redazione

Un dispositivo di ricerca che conta centinaia di persone si è mobilitato a cavallo della notte di ieri e di questa mattina per cercare una bimba di 5 anni, verosimilmente smarritasi. La piccola Kataleya, 5 anni, si è persa nel primo pomeriggio di sabato. La tesi più accreditata è che la bimba che vive in un edificio occupato da vari nuclei familiari, l'ex hotel Astor, intorno alle 13, sarebbe svanita nel nulla apparentemente dopo un bisticcio con altri bambini mentre giocavano in cortile. Al suo ritorno dal lavoro la madre, non trovandola più, si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia.

Le ricerche si concentrano soprattutto nella zona di Novoli del capoluogo toscano. L'intera comunità peruviana, alla quale appartiene la madre della bambina, sta battendo la zona palmo a palmo. Anche i Vigili del Fuoco stanno perlustrando varie aree, lungo il fiume Mugnone e nei pressi del parco delle Cascine. La nottata è trascorsa senza nessuno sviluppo. Una testimone ha raccontato ai media: «Ci hanno detto che dalle telecamere sulla strada si vede la bambina entrare nel cortile e non la si vede più uscire».