A cura della Redazione

Verranno celebrate mercoledì 14 giugno, alle ore 15, le esequie di Silvio Berlusconi. Lo rende noto la Diocesi di Milano.

Il rito funebre si svolgerà nel Duomo e verrà presieduto dal Vescovo Mons. Mario Delpini.

Saranno funerali di Stato e verrà proclamato il lutto naziomale, fanno sapere da Palazzo Chigi.

Intanto, anche Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma per il post intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, ha fatto pervenire le sue condiglianze per la scomparsa del Cavaliere.

"Un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica", così in una nota della Santa Sede. In un telegramma a firma del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, indirizzato alla figlia Maria Elvira Berlusconi (meglio conosciuta come Marina), Papa Francesco, "informato del decesso dell'amato padre", assicura la sua vicinanza alla famiglia e la "sentita partecipazione al lutto". Il Pontefice invoca quindi da Dio "la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita". "Mi unisco al cordoglio - si legge nelle ultime righe del telegramma - con un fervido ricordo nella preghiera".