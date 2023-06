A cura della Redazione

E' morto Silvio Belusconi. L'ex Premier, imprenditore fondatore dell'impero televisivo Fininvest - poi Mediaset -, e leader di Forza Italia, era ricoverato al San Raffaele di Milano. Aveva 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 il 29 settembre prossimo.

Soffriva di leucemia e nelle scorse settimane era stato sottoposto alle cure proprio nel nosocomio lombardo. Negli ultimi giorni era tornato lì per ulteriori controlli ma sarebbe subentrata un'infezione polmonare e non ce l'ha fatta.

Entrò in politica nel 1994, fondando Forza Italia. Nello stesso anno divenne Presidente del Consiglio per la prima volta. La sua esperienza a Palazzo Chigi durò però solo alcuni mesi.

Nel 2001 tornò a rivestire l'incarico di Primo Ministro fino al 2006, poi dal 2008 al 2011. Attualmente era senatore della Repubblica. "Vorremmo non lasciarti mai andare via. Ciao Presidente. La tua comunità politica", il tweet di commiato della sua "creatura" Forza Italia.

L'altra sua passione era il calcio. E' stato anche presidente del Milan, conquistando una miriade di trofei - ed era l'attuale patron del Monza. Proprio dal mondo del pallone arrivano i primi messaggi di cordoglio.

"Per sempre con noi - scrive il Monza -. Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente".

"AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan. Grazie Presidente, per sempre con Noi", il tweet del Milan.

Anche il Napoli saluta il Cavaliere: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, con la moglie Jacqueline, Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi", si legge in una nota del club neo campione d'Italia.

IL CORDOGLIO DELLA POLITICA

IL VIDEO MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI

Matteo Salvini, leader Lega e ministro: "Oggi ci saluta un grande italiano. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni. Conservo come un dono prezioso il valore della tua amicizia, i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo genio, i tuoi rari e affettuosi rimproveri subito seguiti da complimenti e attenzioni uniche. Hai fatto tanto per l’Italia e per gli Italiani, lasci un vuoto difficile da colmare, da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille strade che hai per primo visto e tracciato. Il più grande patrimonio che lasci su questa terra, che sono la tua splendida famiglia e i tuoi affetti, varranno mille vite ancora. Buon viaggio Silvio, amico mio".

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri: "Un dolore immenso. Semplicemente grazie Presidente, grazie Silvio".

Matteo Renzi, leader Italia Viva e già Presidente del Consiglio: "Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve".

Carlo Calenda, leader Azione: "Esprimo le condoglianze mie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace".

Enrico Letta, già Presidente del Consiglio e già segretario del Pd: "Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti. Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunità politica di Forza Italia".

Giuseppe Conte, leader del M5S: "Silvio Berlusconi è stato un imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia. Ha acceso e polarizzato il dibattito pubblico forse come nessun altro, e anche chi lo ha affrontato da avversario politico deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia. In questo momento di profondo dolore tengo a far pervenire ai suoi cari e alla sua famiglia il sincero e rispettoso cordoglio mio e del Movimento 5 Stelle".

Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania: "Al di là delle distinzioni e dei motivi di battaglia politica, parliamo di una personalità che ha avuto ruoli preminenti nel governo dell’Italia e parliamo anche di un uomo che ha dimostrato di essere un combattente, che ha affrontato fino all’ultimo minuto la sua malattia cercando di fare il suo lavoro. Merita rispetto".