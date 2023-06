A cura della Redazione

Un violento incendio è scoppiato nella notte , intorno alle 3, in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Uruguay a Milano. Sul posto sono intervenute cinque squadre di Vigili del fuoco che, per domare le fiamme, hanno evacuato in via precauzionale l’intera palazzina.

La proprietaria è rimasta leggermente intossicata dai fumi dell’incendio ed è stata assistita sul posto dai sanitari del 118 prima di essere trasportata all’ospedale San Carlo per accertamenti. Il suo cane, invece, che era con lei, è morto nell’incendio.

Al termine delle operazioni, intorno alle 6 di mattina, le altre famiglie hanno potuto far rientro nelle loro case. Sul posto presente anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.