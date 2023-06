A cura della Redazione

Il Consiglio di classe dell'Istituto Viola Marchesini di Rovigo, dove un gruppo di studenti sparò pallini di gomma contro una insegnante, dopo l'intervento del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, secondo quanto apprende l'ANSA, ha stabilito che i voti in condotta degli studenti sono abbassati a un 7 e a tre 6.

In particolare, allo studente che aveva preso 9 in condotta è stato attribuito un 7 mentre agli altri che avevano avuto 8 in condotta, oggi il consiglio di classe ha dato 6.

In giornata, il ministro aveva chiesto di rivedere le decisioni prese dalla scuola: “Visti gli esiti della relazione degli ispettori - scrive il ministro - e considerata la non corretta applicazione del Dpr 122/2009 e del regolamento di istituto, ho avvertito l'esigenza di invitare la dirigente scolastica a riconvocare il consiglio di classe, al fine di riconsiderare in autotutela le decisioni prese”.